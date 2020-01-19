關於民進黨立委蘇巧慧是2022年新北市長熱門人選，蘇巧慧18日表示，努力把樹林、鶯歌和新莊區顧好，曾向市長侯友宜表示「沒有這件事」。侯友宜今（19日）表示，每一個人只要關心新北市的建設，真的都很感恩。

侯友宜表示，希望大家多關心市政未來，未來還要麻煩很多的立委、議員以及市民們，共同為新北市的建設而努力，每一個人只要關心新北市的建設，真的都很感恩，就如同議長、議員們關心市政建設，大家一起加油。

(中時 )