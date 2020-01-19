蘇巧慧選市長？侯友宜：只要關心新北市政都感恩 11:462020/01/19 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市長侯友宜今（19日）表示，每一個人只要關心新北市的建設，真的都很感恩。（葉書宏攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 關於民進黨立委蘇巧慧是2022年新北市長熱門人選，蘇巧慧18日表示，努力把樹林、鶯歌和新莊區顧好，曾向市長侯友宜表示「沒有這件事」。侯友宜今（19日）表示，每一個人只要關心新北市的建設，真的都很感恩。 侯友宜表示，希望大家多關心市政未來，未來還要麻煩很多的立委、議員以及市民們，共同為新北市的建設而努力，每一個人只要關心新北市的建設，真的都很感恩，就如同議長、議員們關心市政建設，大家一起加油。 (中時 ) #蘇巧慧 #侯友宜 #新北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 淡北道路今再闖環評大會 侯友宜：希望獲得支持 10:432020/01/15 生活 國民黨今舉行中常會 侯友宜：面對問題接受、處理 10:402020/01/15 政治 新北智慧城市發展 躍上Amazon OTT平台 17:142020/01/15 生活 淡北道路環評終通過 侯友宜： 創造雙北雙贏 17:252020/01/15 政治 保障居住安全 新北市通過學生租所強制加裝住警器 14:202020/01/16 社會 前新北市議員張晉婷賄選案 二審仍判4年半 16:192020/01/16 社會 東森購物慈善義捐50萬 王令麟再贈弱勢家庭白鯧魚 21:092020/01/16 生活 侯友宜春節勞軍 「軍警本來就是一家人」 21:212020/01/16 政治 感謝辛勞貢獻 侯友宜表揚優良農民 02:262020/01/17 地方新聞 新北環狀線19日試乘 最快本月底辦通車典禮 12:082020/01/17 政治 政治熱門新聞 蔡為何拿817萬票？陸學者分析曝3大原因！ - 政治 陳菊12年每天準時開會？網看完反應一面倒 - 政治 韓國瑜這項新政績有譜？趙少康爆驚人內幕！ - 政治 罷免案王世堅給韓建議 宅神超贊同加碼送12字 - 政治 大選過後 趙少康發現韓國瑜這一點不同了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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