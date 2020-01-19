台鐵時刻表。（台鐵局提供）

台鐵時刻表。（台鐵局提供）

台鐵時刻表。（台鐵局提供）

為加強疏運新北市2020平溪天燈節活動人潮，台鐵局今日表示，將於2月1日、8日活動舉辦當日，調整平溪、深澳線列車時刻，並增加車輛數、加開班次。

時刻調整重點如下：

一、列車分段行駛：2月1日及2月8日平溪、深澳線時刻表班次部分暫停行駛；2月1日改開行菁桐往返瑞芳、瑞芳往返八斗子及八堵往返菁桐等班次；8日改開行菁桐往返十分、十分往返瑞芳、瑞芳往返八斗子及八堵往返十分等班次。

二、活動當日，平溪、深澳線上行列車（去程）及下行列車（回程）均以瑞芳站為起、迄點。

台鐵局表示，相關車次、時刻及行駛區間，已公告於台鐵網站及各相關車站，敬請旅客務必於乘車前確認。

另外，台鐵局表示，新北市政府2月1日及2月8日於台北捷運文湖線動物園站、台鐵局瑞芳站及2月8日基隆站、雙溪站外均有安排接駁公車，接駁公車班次密集，轉乘方便，歡迎民眾多加利用。

(中時 )