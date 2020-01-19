97歲老婦採買年貨跌坐路旁警助返家。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

一名高齡97歲的張姓老婦，19日上午趁家人還在熟睡時外出採買年貨，疑似體力不支，一個人瑟縮在寒流低溫的路旁，眼看老婦就有失溫危險時，還好龍岡派出所巡警經過發現，主動上前協助，讓老婦安全返家、平安過年。

平鎮警分局龍岡派出所所長鄭榮捷表示，家住中壢區光明路的張姓老婦，心想農曆除夕將至，所以起個大早，隻身前往忠貞市場採買年貨準備過節，但由於老婦行動較為不便，加上清晨氣溫異常寒冷，最後疑因體力不支，只能完全坐靠著路邊車輛抵擋刺骨寒風，全身直打哆嗦。

當時洽巧龍岡派出所警員陳美曄、李盈璋及實習生史良程巡邏經過，見老婦恐有失溫危險，立即背起老婦帶回派出所安置，並提供餐點與薑湯給老婦食用，待老婦狀況穩定後，員警利用人臉辨識系統，查出老婦的相關資料，可惜無法順利聯繫上老婦的家人，只能駕車載著老婦前往居住處附近，挨家挨戶的詢問。

正當員警查訪至老婦家附近時，1名男子突然衝出攔下員警，焦急的問著員警有沒有看見一名老婦人，了解後才知道該名男子為老婦的兒子，在得知母親平安無恙後，總算放下心中大石，紅著眼眶頻頻向警方道謝，並從巡邏警車內將母親帶返住家。

(中時 )