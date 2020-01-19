大元國小打擊樂團每年培養音樂人才，連續六年獲得全國學生音樂比賽特優成績，去年更獲邀在全國花卉博覽會上表演獲得很大迴響！參加活動的家長秉蓁媽媽說：真的開眼界了，沒有指揮但是團隊默契那麼好，一定花了很多心力！
每年進行打擊樂團校際交流是大元國小優良傳統，今年更北上與台北市南湖國小、新北市厚德國小，台中教育大學附小，進行打擊樂團校際交流音樂會，藉由校際交流活動，拓展學生音樂學習視野，發展常態性教育合作夥伴關係，增進各校永久情誼。
1月18日在陰雨中進行交流，心情卻是火熱的，主辦的王怡月主任說：四所學校師生透過音樂牽起情誼，透過交流拓展視野，一定要讓孩子走出學校，才能知道外面的世界更大！
大元國小校長游玉芬說，感謝四校行政團隊的費心安排，更重要的是邀請大家寒假來參加燈會，打擊樂團表演的孩子更高聲歡呼：2020台灣燈會在台中，歡迎大家一起來！
(中時 )
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