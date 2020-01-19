前新北市議員李婉鈺參與此次2020立委選舉，但仍不敵民進黨吳思瑤，無緣進入國會。重新整理心情後，李婉鈺打起精神，PO出了一張比基尼辣照；對此，許多粉絲對於李婉鈺47歲還保有如此好的身材相當驚訝，短短一天按讚數破4千。

李婉鈺在臉書上感嘆，「好多東西都是用青春換來的，成功也是、失敗也是，但終於有時間能把九年以來一直想去的地方走一走、看一看，焉知非福，歲月靜好，老天自有安排。」選舉後，她選擇出國散心，沉澱心情，給自己好好放一個長假。

不過大家的焦點都在她的辣照上，李婉鈺穿著粉色比基尼，踩在湛藍的海水上，微微側身露出火辣E球，翹臀、長腿及纖細的好身材一覽無疑。

好身材相當吸睛。

貼文一出，許多粉絲紛紛在下方留言為她加油打氣「這張照片應該早點拿出來的」、「好美好性感」、「重要的是能從失敗中吸取經驗，加油」、「很美的身材」、「好美的婉鈺姐姐」。

(中時電子報)