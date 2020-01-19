民進黨立委落選人吳怡農18日舉辦最終場謝票行程，宛如粉絲見面會，人潮洶湧。（張薷攝）

藍委蔣萬安19日在草埔市場辦發放春聯的謝票行程。（張穎齊攝）

民進黨立委落選人吳怡農18日舉辦最終場謝票行程，宛如粉絲見面會，人潮洶湧。（張薷攝）

民進黨立委落選人吳怡農18日辦最終場謝票活動，豈料竟宛如巨星的粉絲見面會，人潮洶湧，藍委蔣萬安不甘示弱，19日在草埔市場辦發放春聯的謝票行程，雖有不少婆媽爭拍合照，但人潮仍明顯輸吳。蔣萬安表示，吳怡農非常優秀，會參考吳的政見，而他過完年後也都會謝票，且會參加各里民會報。

蔣萬安發放「福鼠萬事安」的春聯給民眾，並表示，從開票後，他就在謝票到現在，過年前或過完假後都會，且不只單純謝票，也會參加各種里民會報傾聽民意，做為日後會期中，要落實成為的政策法案，幫各里解決問題不間斷。

媒體詢問，是因為看到吳怡農昨天的人潮，今天才發謝票的採訪通知？蔣萬安表示，吳怡農非常優秀，他們本來就認識，還有共同朋友，吳有很多好的建議政見，他件可以參考並協助幫忙推動。

對於國會辦公室換到前立委黃昭順辦公室，是否為了避開鄰近國民黨不分區立委當選人吳斯懷的辦公室？蔣萬安說，辦公室早在抽籤前，他就已決定跟黃昭順換好，沒所謂抽籤後才知道誰來而換，這完全子虛烏有。

蔣萬安也提到，他非常高興，民進黨立委當選人黃世杰是他高中很好的朋友，他們同班2年，黃很優秀，常常一直是班上第1名，後來律師高考也是狀元，法學素養更沒話說，恭喜黃順利出線，很高興從同學變立院同事。

媒體問及，民進黨是否利用香港反送中做選舉操作？蔣說，勝敗都有很多因素，絕不是單一原因，國民黨必須深刻檢討、全面反省，非常多面向要好好思考，當務之急是要做什麼改造，這才是重要。

至於有美商希望台灣繼續開放美豬、美牛，蔣僅說，他的立場一直很清楚，也了解地方民眾的心聲，絕大多數民眾都不希望拿生命健康安全當作政治利益的籌碼交換。

(中時 )