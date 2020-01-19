中壢警分局接獲民眾報案，有一男童獨自在馬路上疑似走失，員警抵達現場見男童於路上漫步神情失落，經員警了解，原來男童與母親至台灣自由行但不慎走失，最後女警溫柔安撫男童並讓其回憶出下榻處所，成功將男童送回母親身邊。

中壢警分局興國派出所警員吳曙芳、葉政昱18日凌晨，接獲民眾報案有男童在路口漫步，警方立即上前詢問男童狀況，男童則一臉落寞地說想找媽媽，原來男童與母親自大陸來台灣自由行，而早先男童和母親至中壢夜市逛街時，因人潮眾多加上男童見夜市貨品新奇有趣不慎看得出神，一回過頭才發現自己竟與母親分散，男童身上沒有手機，只能獨自在路上邊走邊找尋母親蹤影。

員警詢問男童是否還記得下榻處所周遭景物，果然他記得，也藉此順利推敲出旅店位置。警方將男童載至旅店附近時，碰巧在門口遇見正準備前往派出所報案的母親，男童一見母親便箭步上擁抱，其母見到男童也相當激動。

警方查驗兩人護照為40歲石姓婦女與10歲林姓男童，石婦表示兩人本次來台旅遊並無親戚朋友照應，兒子走失實在不如何是好，十分感謝警方熱心協助。

(中時 )