美國聯邦參議院將在本周正式展開總統川普彈劾案的審理，川普的黃金律師團昨（18）日首度出擊，抨擊眾議院通過的彈劾條款無效，指控民主黨人企圖介入2020大選。

美國總統川普找來明星陣容為他的彈劾案進行辯護，黃金律師團由白宮律師西波隆（Pat Cipollone）及川普私人律師塞庫洛（Jay Sekulow）領軍，其餘成員包含當年差點讓前總統柯林頓遭彈劾下台的史塔（Ken Starr）、調查柯林頓夫婦「白水事件」的雷伊（Robert Ray）、成功替性販運未成年少女的億萬富豪艾普斯坦脫身的德紹維茲（Alan Dershowitz）等三大美國王牌律師。

據《國會山莊報》（The Hill）報導，夢幻律師團昨日首度出擊，他們在所繳交的6頁文件中抨擊眾議院通過的2條彈劾條款「在憲法上無效」，是對美國憲法的「侮辱」，指控眾議院民主黨人明目張膽地非法企圖扭轉2016年大選結果，「眾議院民主黨人繳交的彈劾條款是對美國人民自由選擇總統權利的危險攻擊」。

律師團也宣稱2項彈劾條款無效，因為它們並未列舉出川普違反了哪條法律或是犯了哪條罪，律師辯稱，川普「代表美國人民忠誠且有效地履行職責」，「有關於致電烏克蘭總統相關行為都符合憲法、完全合法適當，而且是為了促進我國利益所採取的行動。」

川普去年9月被爆出電話施壓烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），以扣押軍事援助為由要求對方調查總統大選競爭對手拜登及其子韓特的黑資料，引爆通烏門醜聞，眾議院9月底開始針對通烏一案展開彈劾川普調查，並且於12月18日通過指控川普「濫用職權」、「妨礙國會調查」的2項彈劾條款，民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於本月16日正式將彈劾條款送交參議院，參議院預計本周展開彈劾審判。

(中時電子報)