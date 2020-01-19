警方到場石姓駕駛仍在醉，火車通過驚險萬分。(翻攝自龜山生活通臉書)

強大力道讓車頭都凹陷。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

30歲的石姓駕駛疑似酒駕醉倒，18日晚間撞上龜山區建國東路平交道旁護欄，車子霸佔雙向鐵軌無法動彈，後車見狀連忙報警並將車子推離鐵道，警方到場石男仍昏睡不醒，酒測超過每公升0.15毫克，石男還否認飲酒，被依公共危險罪嫌送辦。

石姓駕駛18日晚間駕車行經龜山區建國東路平交道時，疑似酒醉睡著，通過鐵軌時未減速直接衝撞上平交道旁水泥護欄，強大力道讓車頭都凹陷，車身卡在鐵軌上影響火車通行，後車黃姓駕駛見狀連忙跳下車，報警並和路人一起將轎車推離鐵路，期間有火車即將通過，驚險萬分，所幸大家齊心幫忙，按下緊急按鈕，最後移完車順利讓火車通行，並未釀大禍。

黃姓駕駛抱怨，前車自撞後他立即下車查看，沒想到石男在車上呼呼大睡，敲他窗戶叫不醒，警察到場將人拖下車，他坐在路邊還在醉，痛斥他影響火車和道路交通安全。

龜山警方表示，獲報後立即通報桃園鐵路警察隊，並到場處理交通事故，男子經酒測值逾每公升0.15毫克，已超過標準達公共危險罪嫌，全案依法移送法辦。「尾牙祭，酒駕祭！」警方呼籲目前公司行號尾牙餐敘頻繁，遵守酒後不開車、開車不喝酒。

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(中時 )