雲林縣麥寮一名近80歲老翁至農會提領10萬元現金，回到家發現整疊錢竟然不見了，他焦急地不知如何是好，全家總動員沿路尋找，都沒找到，約莫半小時，警察上門問他是否掉了錢，他連忙說是，頓時破涕為笑。

撿到老翁10萬元的是一名婦人，她匆匆忙忙的走進橋頭所大聲喊：「警察先生，我撿到10萬元！」警員林益清、廖峻誠、警專實習生蘇修乙、鄭宸立即前往麥寮農會橋頭分會詢問，行員告訴員警：「如果沒記錯，應該是一位老人家。」

員警調閱附近監視器，發現錄影畫面中有一位老翁身形與行員描述的很相似，再從畫面中查到老翁所騎的機車車牌，受理員警林德洪立即以電腦查詢找到地址，員警來到老翁位於施厝村的住家，發現他正要騎車出門。老翁一看到有警察立刻大喊：「警察先生我丟了10萬元，趕快幫我找回來！」員警先安撫他的情緒聽他說明。

老翁是個農人，因為要支付農田水井費用到農會領錢，回到家才發現錢不見了，夫妻心急的掉下眼淚，員警說有一位好心的婦人撿到錢。讓他頓時破涕為笑。

老翁至派出所感謝員警及熱心婦人，謝謝婦人拾金不昧，否則他這個年可就難過了。

(中時 )