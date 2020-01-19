台9線蘇花改全線通車後，公路總局預估春節交通量將大大增加，特別是初一(1/25)南下及初四(1/28)北上，車流量將達到最高峰，恐塞12小時。

公路總局表示，預估「蘇花改南下」尖峰日期為小年夜(1/23)、初一至初三(1/25~1/27)，並將於初一達到最高峰，全天交通量預估為1萬9000輛，為週末假日的3至4倍，當天自清晨5時至下午5時，可能出現壅塞或車多。

公路總局預估，「蘇花改北上」尖峰日期為初三到初五收假日，最高峰預估為初四，全天交通量預估為2萬2000輛，車潮將從上午8時起持續至晚間8時。呼籲春節期間要行駛蘇花改的用路人，盡量避開易塞車尖峰時段。

公路總局提醒，蘇花改除和仁至大清水路段的仁水隧道外，其餘路段皆禁行機慢車，大貨車也尚未開放通行，原台9線路段春節期間也實施大貨車時段性管制，各新舊路段銜接路口都設置導引牌面及大型看板，請用路人依指標導引行駛。

因蘇花改行經多處長隧道，公路總局提醒民眾行前做好車輛安全檢查，行駛隧道時保持安全車距（大客車100公尺，小型車50公尺），並禁止行駛外（右）側緊急救援車道。

蘇花改南下行車攻略

蘇花改北上行車攻略

蘇花改長隧道逃生安全宣導動畫

(中時電子報)