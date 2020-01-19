父子檔蔣三省、蔣榮宗，日前和才子高爾宣OSN相見歡，年紀相仿的蔣榮宗和高爾宣，互相認識後打開話匣子，在美國攻讀音樂碩士的榮宗表示一直有在關注高爾宣的音樂，初相識的高爾宣有點羞澀，但充滿和善親切。其實兩位大男孩的音樂領域截然不同，年紀輕輕卻都已經充滿高度，蔣三省老師則表示，看到高爾宣跟母親的互動，覺得她們母子的感情相當的好，高爾宣凡事以媽媽為先，感覺很孝順，「是當今年輕人的榜樣」。

蔣榮宗以優異成績被網羅到USC南加大攻讀音樂碩士，在美國也不忘跟父親、知名音樂人蔣三省玩音樂，一年來父子完成了億萬流量陸劇《我的波塞冬》、東森夯劇《美味滿閣》、以及年後台視八點檔大劇《生生世世》的原聲帶等，還因此以《生生世世》與李佳薇、許富凱一舉躍上2020《超級巨星紅白藝能大賞》舞台。

日前蔣三省、蔣榮宗父子和高爾宣相見歡，雖然兩位年輕人初見面有點羞澀，但榮宗指動打開話匣子，說明在美國讀書也相當關注台灣流行音樂，更欣賞高爾宣的音樂，讓高爾宣有點小害羞，但也綻開開朗的笑容！蔣三省則大方讚許高爾宣的孝順，看到他和母親的互動親密相當欣賞，「除了才華，人品更是不錯，是個不可多得的年輕人！」

(中時 )