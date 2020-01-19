國民黨代理秘書長曾銘宗上週宣布國民黨主席補選時程，繼前新北市長周錫瑋有意角逐後，截至目前有前副主席郝龍斌以及前台上市長朱立倫等人。一位不願具名的立委提醒朱立倫，國民黨敗選後中生代、青壯派接班的呼聲很高，如果他決心承擔，就不必再瞻前顧後，以免再引發黨內外誤解。

目前國民黨內有意角逐黨主席者，包括已經宣布的孫文學校校長張亞中，另外，媒體也點名前新北市長周錫瑋、國民黨中央委員連勝文，以及郝龍斌，另一位受矚目人選就是前黨主席朱立倫。黨內稍早也曾傳出人勸進前總統馬英九回鍋競選黨主席，但馬英九昨天面對媒體詢問時先反問：「誰？」，接著表示，他已經做過黨主席了，暗示他不太可能在回鍋接任黨主席，至於可能由誰接任，馬英九賣關子「很快就會知道了」。

藍營人士指出，去年國民黨辦理總統初選前，黨內一度看好朱立倫代表國民黨選總統的可能，並且曾傳出馬英九力挺朱立倫「馬朱同盟」之說，但後來韓國瑜在吳敦義力勸下被動式參選，雖然隨後殺出的鴻海創辦人郭台銘，但仍取得初選資格，導致國民黨初選整盤棋被打亂，也讓初選廝殺激烈，國民黨中央的敗選報告中也直指「初選裂痕遲遲未平復」是敗選的原因之一，該人士因此語重心長的說，國民黨敗選後已經奄奄一息，希望黨主席選舉「別又撕裂國民黨一次」。

國民黨中常會15日通過吳敦義和黨務主管總辭案後，郝龍斌曾在第一時間臉書發文，展現願擔重任的決心。郝當時強調，黨需要一位無私、不做任何個人政治規畫，以兩個「全心」為黨奉獻，包括全心在未來一年協助黨度過這史無前例的危機，以及全心尋找並輔佐可以為國民黨中興之主。郝龍斌還強調改造國民黨，不僅要年輕化，更要有民意淬煉洗禮，此外，國民黨也要撕下民進黨和共產黨製造的統獨對立，尋找中華民國全新的共識，黨內也預料郝也會再度打出「不參選下屆總統」的政見，區隔他與其他角逐黨主席者的不同。但據了解，郝的幕僚對於郝角逐黨主席多持保留態度，力勸郝不必「再跳火坑」，郝是否真會宣布參選還有待觀察。

此外，針對傳出藍營內部有人建議由鴻海創辦人郭台銘擔任黨主席，郭台銘辦公室昨天已經回應未聽說此事，無從表達意見，郭辦還說，國民黨面對巨大挑戰，不回應任何空穴來風之事，避免給國民黨選後重整添亂。黨內人士則認為，郭台銘大選期間「槍口對內」，已經讓很多藍營支持者有意見，郭台銘的動作可能會與韓國瑜「連動」，韓若真的兌現選後承諾、不選黨主席，再加上與郭有交情的郝已要宣布參選，郭台銘再回國民黨選黨主席的可能性不大。

(中時電子報)