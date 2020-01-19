農曆春節將至，高雄市長韓國瑜今（19）日清晨視察高雄果菜農漁市場，並從清晨5點多起，就在臉書直播他到前鎮魚市、鳳山果菜市場等處視察、發紅包的現場狀況，雖然韓國瑜才剛剛歷經敗選回到高雄市，但許多農漁民仍給予他溫暖的鼓勵，看到韓市長視察，搶著合影、簽名，還要他多加油。當媒體追問韓喜歡吃什麼海產，他不改韓氏幽默地答說「韓國魚（瑜）」。

前鎮漁市場是高雄最大魚市，清晨5點不到即開始交易魚貨，現場人聲鼎沸，韓國瑜市長在5點10分左右扺達，同行者還包括海洋局長趙紹廉、高雄區漁會理事長謝龍隱及市議員陳麗娜、蔡武宏、李順進等人。韓國瑜逐一走訪各攤商，看到攤位上的烏魚子，知道是高雄最夯的年節必備料理，讚不絕口，他也很關切魚貨價格在過年前的浮動狀況，頻頻向攤販詢問。

雖然罷韓行動箭在弦上，但韓視察過程中遇到不少攤商及早起買魚的民眾，還有人高喊「市長好」，「市長加油」，也有人搶著合影，還請韓在衣服上簽名，更有戴國旗帽的「鐵粉」搶著握手，替他加油。不過，也有魚販忙著分切魚塊，並沒有因為韓國瑜抵達，就抬頭打招呼。

韓國瑜視察完漁市後，還在出口處發送高市府紅包，吸引不少現場民眾排隊搶領，不少人還對著韓說「市長，我要紅包」。陪在一旁的高雄海洋局長趙紹廉受訪時說明，韓國瑜關心春節漁產的供貨及銷售情形，特別到場了解並向大家拜早年，至於魚獲價格部分，目前僅年節應景的鯧魚及土魠略有上揚，其餘維持平穩。

韓國瑜今天視察高雄農漁市場過程中，由於一行人再加上媒體大陣仗進入漁市場，一度將走道塞得水洩不通，一名魚販騎車載貨被擋道，大按喇叭長達數分鐘，形成韓視察過程中的小插曲。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)