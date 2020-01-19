太空人作弊案重傷大聯盟形象，宛如類固醇事件重演。對於投手來說，(使用電子器材)偷暗號顯然比用藥更可惡，前紅人隊投手伍德(Alex Wood)推文表示：「我寧願面對一個類固醇打者，也不想對付一個可以預測我全部球種的打者。」

印地安人強投克萊文傑(Mike Clevinger)痛罵太空人：「他們應該不能再若無其事地直視我們的雙眼了。」紅人投手包爾(Trevor Bauer)則表示，最糟的情況可能是打者既吃藥又偷暗號。

有一派看法認為偷暗號實際上效果不彰，反而容易分心，有些打者甚至不想觀察投手的破綻，以保持自己的集中力和節奏。問題是打者就算不必每球都破解，只要戰況膠著的時候，關鍵一棒就足以扭轉勝負。

電台主持人Mike Francesa譏笑洋基隊：「洋基過去有很多打者吃藥，是不是也要把冠軍和全壘打吐出來？」不過球迷反擊說禁藥球員幾乎都被禁賽，終身進不了名人堂，太空人球員是否該比照辦理？況且投手也能吃藥，但偷暗號是完全傾斜於打者的優勢。

這次的爭執一部分原因是大聯盟沒有處罰球員，除了冠免堂皇的官方說詞，外界認為主要是不想正面槓上球員工會，畢竟勞資協議很快要重啟談判。

(中時電子報)