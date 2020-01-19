黑色特斯拉與銀色小轎車發生對撞，波及無辜路過女童。（翻攝畫面／譚宇哲傳真）

今天上午10時許，1輛特斯拉轎車行經新北市蘆洲區永樂街38巷45弄與環堤大道路口時，與另1輛轎車發生對撞，波及到正走過馬路的10歲女童，女童遭撞後當場失去生命跡象，經緊急送醫後仍宣告不治，2車駕駛則沒有大礙，警方正進一步釐清事故原因及相關肇事責任。

(中時 )