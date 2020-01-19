基隆市副議長林沛祥於19日上午赴基隆慶安宮參與雨陽基金會及葉世廣所舉辦的「春節春聯暨Q版人像速寫」活動，現場也邀請到書法教室及基隆市二信高中的學生來現場描繪、義賣。（吳康瑋攝）

基隆市副議長林沛祥於19日上午赴基隆慶安宮參與雨陽基金會及葉世廣所舉辦的「春節春聯暨Q版人像速寫」活動，現場也邀請到書法教室及基隆市二信高中的學生來現場描繪、義賣。（吳康瑋攝）

基隆市副議長林沛祥於19日上午赴基隆慶安宮參與雨陽基金會及葉世廣所舉辦的「春節春聯暨Q版人像速寫」活動，現場也邀請到書法教室及基隆市二信高中的學生來現場描繪、義賣。（吳康瑋攝）

除夕春節將至，基隆市副議長林沛祥於19日上午赴基隆慶安宮參與雨陽基金會及葉世廣所舉辦的「春節春聯暨Q版人像速寫」活動，現場也邀請到書法教室及基隆市二信高中的學生來現場描繪、義賣，他指出，這次義賣春聯的所得將會全數捐給基隆市生命線協會，來做為挹注自殺防治的經費，讓大人發揮影響力，讓善舉深入在地。

林沛祥表示，基隆市很多優秀的孩童在全國的比賽中，都獲得優秀的成績，但在地市民卻不知曉，他期盼藉由這次活動，不僅讓市民沾沾鼠年的喜氣，更可以將在地學童的才能展現給世界知道。

基隆生命線協會指出，目前的志工人數為142人，但須共同輪值兩線一天24小時的輔導諮詢電話，此外，為了更積極有效進行自殺防治工作，更投入全市的志工心理關懷、入監輔導、校園生命教育宣導、社區心理衛生講座、社區懷舊團體、海軍心輔協談、市警局關老師輔導系統、FB粉專網路協談等等的防治工作上推動，使得不斷變遷的社會，及在高度競爭下繁衍而生的身心疾病有所抒解。

林沛祥更指出，希望在這個歲末年終的時刻，可以將溫暖散播到在地，讓全體市民感受到在寒冬的暖流、體驗新春氣息，他更現場祝福市民，新年行大運，更保證自己會提供不間斷的服務，讓在地市民溫暖過年。

(中時 )