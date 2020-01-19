2020總統大選，館長陳之漢發出「祭品文」，表示若蔡英文連任就要請吃一萬份雞排。如今選舉結束，館長也兌現承諾，昨（18）日在蘆洲柳堤公園發2000份雞排，短短20分鐘號碼牌就發完，今日將在台北市南港再發2000份雞排。
館長拿出一萬份雞排打賭蔡英文連任，選後更加碼到一萬二千份，表示這樣六都剛好可以平均分配，一個城市發兩千份。館長更邀請立委高嘉瑜、王定宇、林淑芬、劉世芳、陳柏惟，分區幫忙發雞排。
昨日下午3時，林淑芬在蘆洲柳堤公園發放雞排，每人限領一份，約3點19分，2000份號碼牌就發完，人龍綿延將近1公里。館長也在臉書表示，「看大家吃得開心，我就開心了，感謝林淑芬委員熱心幫忙。」
今日將由高嘉瑜協助，下午3時在台北市南港玉成福德宮前，發放2000份雞排。明日則會在桃園、台中發放，21日高雄場、22日台南場，統一都會在下午3點發放號碼牌。
(中時電子報)
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