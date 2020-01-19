Bron sets the table for JaVale to eat 🍽🍽🍽 pic.twitter.com/QhYGlv6gri — Los Angeles Lakers (@Lakers) January 19, 2020

就算湖人19日在上半場一路落後，「小皇帝」詹姆斯仍找出逆轉答案！靠著詹皇貢獻31分、12助攻的傲人雙十數據，帶動3名隊友得分破20，湖人最後以124比115逆轉擊落地主火箭，也讓「一眉哥」安東尼戴維斯續因背傷缺陣傷害降到最低。

一開賽火箭「MVP連線」哈登、韋斯布魯克火力就很凶猛，隨即擴大領先差距到兩位數，幸好詹姆斯也跟丹尼格林聯手追分，沒讓差距持續擴大，打完上半場，火箭65比59領先，光在上半場，韋斯布魯克就拿22分，哈登也有17分。

沒想到來到下半場，湖人就靠詹姆斯領軍，打出一波15比4猛攻扭轉場上局面，主因就是庫茲馬、波普兩人投入支援火力，反觀火箭全隊手感突然陷入低迷，竟在第3節僅拿17分，也讓前3節打完，湖人反以91比82領先地主火箭。

儘管庫茲馬第3節一度扭傷腳踝退場，卻在末節重新回到場上拚戰，隨即跟詹姆斯、波普等隊友，擴大領先差距到16分，火箭雖然仍未放棄，打到讀秒階段追到只差7分，可惜丹尼格林最後20秒穩穩罰進2分，也提前確保湖人勝利。

靠著詹姆斯帶動，庫茲馬帶傷拿下23分、8籃板，波普與丹尼格林各有20分，展現湖人得分點眾多優勢；火箭「MVP連線」得分都破30，韋斯布魯克35分、9籃板及7助攻，哈登也有34分，可惜其他隊友並未給予兩人太多火力支援。

(中時 )