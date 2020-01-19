慶祝119消防節，新北市今天上午在板橋浮洲藝術河濱公園，擴大舉辦消防節誌慶活動，市長侯友宜首次整合市府團隊、各類志工、救難(災)、宗教、企業防災及防災社區等民間團體資源，進行複合式災害演練、救災車輛裝備能量展示、集結誓師慰勉及多元宣導，匯集民間力量展現新北強大的防救災能量。

市長侯友宜說，藉此次活動，除了感謝消防及市府團隊的努力外，並一一向無私奉獻、投身防救災工作的志工團體們慰勉致意，他表示「安全」是市民最基本的需求，呼籲市民能和市府團隊共同投身防救災工作，共同守護新北這片美麗的家園。

慶祝119消防節，新北市今天上午在板橋浮洲藝術河濱公園，擴大舉辦消防節誌慶活動。（讀者提供/吳家詮傳真）

上午活動首次以民間為主軸，真實呈現市府面對地震衍生房屋倒塌、重大車禍及大量傷病患等複合式災害時，義消、民防、民間救難團體、宗教團體、防災社區及防災企業等民間力量，成功完成救援任務。（讀者提供/吳家詮傳真）

今天上午活動一開始，首次以民間為主軸，真實呈現市府面對地震衍生房屋倒塌、重大車禍及大量傷病患等複合式災害時，義消、民防、民間救難團體、宗教團體、防災社區及防災企業等民間力量，於短時間克服艱難、成功完成救援任務。

接續展示輕便省力且可快速組裝，用以阻水並導水，減少淹水災害的「防水擋板」；以及佛教慈濟慈善基金會每小時可供膳300人的「行動廚房」，再再彰顯市府與民間團體面對大型災害全力以赴的決心，為新北市挹注無限的救災能量！

市長侯友宜感謝消防局及市府團隊的努力外，並向無私奉獻、投身防救災工作的志工團體們慰勉致意。（讀者提供/吳家詮傳真）

消防局說，此次擴大防災宣導活動更結合各局處、29區公所、相關公會團體，攤位數量逾百、為歷年動員之最，包含溪崑義消裘智信巧奪天功的消防木雕作品、趣味新穎的台灣星戰魂COSPLAY、各式消防及醫療保建車輛，提供市民地震猛烈搖晃、火場濃煙、高空救援、視力保健、胸部X光檢查、廉政知識等防災體驗一次到位

「安全」是市民最基本的需求，侯友宜呼籲市民能和市府團隊共同投身防救災工作，共同守護新北這片美麗的家園。（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)