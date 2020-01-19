雲林家扶中心受扶親子體驗割麥，享受豐收的喜悅。（許素惠攝）

雲林家扶中心社工也陪伴受扶親子體驗割麥。（許素惠攝）

雲林家扶中心受扶親子體驗割麥，圍成兩個愛心。（許素惠攝）

雲林家扶中心受扶親子體驗割麥大豐收。（許素惠攝）

雲林縣麥寮鄉復育小麥成功，心傳愛關懷協會上午邀請雲林家扶中心受扶親子到致力推動種植的月光下友善農場採收小麥，許多第一次見麥株，難人置信地驚呼「哇！想不到雲林也像外國一樣有麥田！」

月光下農場主人「阿里」指出，過去麥寮曾經是一個盛產麥子的地方，後來因故逐漸消聲匿跡，期待透過接觸，讓大家能重新認識麥寮這個地方，推廣無毒的麥子農耕，感受麥子的價值與意義。

300親子戴起手套拿起剪刀，一把把收割麥子，結穗的麥子散發出獨特的香味，沉醉於麥香裡，享受豐收的愉悅。

小六的「小昊」表示，只在電視上看過麥田，也未有下田的經驗，感覺很新奇，但也有點累，體會到農夫的辛苦。在食品工廠上班的林爸爸說，平常很少機會帶孩子出來走走，當一日農夫讓孩子領悟珍惜的重要性。

除了割麥子體驗，還有精彩的扯鈴秀與魔術表演，成功抓住大家的眼球，讓平日忙於工作與學業的親子，能夠暫時卸下煩惱，度過一個美好的假日。

雲林家扶中心主任廖志文感謝心傳愛與月光下農場，提供給孩子們最好的體驗機會，學會珍惜得來不易的食物，也牽起與自己的家鄉的連結，將這份收穫滿載而歸。

(中時 )