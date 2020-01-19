「武漢新型冠狀病毒肺炎」持續擴大，大陸武漢市衛生健康委員會19日最新公告，採用優化後的檢測試劑盒檢測後，新增病例17例；截至17日累積病例達62例，重症8例，死亡2例，已治癒出院19例。對此，英國MRC全球傳染病分析中心計算顯示，估計當地患者恐已感染1700人左右。

武漢衛健委指出，對前期發布的新型冠狀病毒感染的肺炎病例的流行病學資料分析發現，部分病例沒有華南海鮮批發市場接觸史，在規範預檢分診和發熱門診工作的基礎上，採用優化後的檢測試劑盒，對全市發熱門診隔離治療的不明原因肺炎病例進行採樣監測，共檢測出新型冠狀病毒核酸陽性17例。

經臨床專家綜合研判，認定17例為確診病例，均在武漢市金銀潭醫院及相關定點醫院集中救治；武漢衛健委表示，新確診的17例病例中，重症病例3例，下一步將繼續對全市疑似病例開展檢測工作。

截至17日24時，新型冠狀病毒感染的肺炎病例62例，已治癒出院19例，還在重症治療有8例，死亡2例，其餘患者病情穩定，均在醫療機構接受隔離治療；另外，累計追蹤接觸者763人，已解除醫學觀察681人，尚在接受觀察有82人。

不過英國傳染病專家尼爾·弗格森（Neil Ferguson）教授就示警，推估感染病例恐已有1700例，且應該要認真考慮人與人之間大量傳播的可能性。

(中時電子報)