隨著裕隆納智捷提前打完上半季賽程，且拿9勝7敗、排名暫居第2，裕隆卻已提前決定釋出大洋將塞勒，考慮改找「印度姚明」布拉隨隊征戰下半季，裕隆執行教練李啟億表示，「我們已和塞勒溝通過了，不續留他的主因是沒達預期！」

曾跟璞園拿過第12季冠軍的塞勒，本季打了16場，場均11.3分、11.7籃板與1.6火鍋，從數據來看還算中規中矩，不過李啟億強調，「塞勒腳傷始終沒恢復到百分之百，造成他的禁區威力不好，為了下半季全力爭冠，我們才會更換。」

布拉先前曾短暫效力過富邦勇士，卻因腳傷遭到釋出，目前已經返回加拿大休息，根據李啟億透露，目前裕隆已把合約傳給布拉，就等他正式簽約後，預估2月初抵台報到，屆時將有1個月隨隊訓練時間，備戰3月7日開打的下半季。

「雖然先前富邦因為腳傷問題把布拉釋出，但我私底下問過一些富邦球員關於布拉狀況，他們都給我相當正面的答案，」李啟億表示，「就以我們觀察他的比賽情況來看，他的腳傷似乎並不嚴重，不過等他來台報到，我們仍會仔細測試。」

至於塞勒能否續留SBL？畢竟璞園、九太上半季都只用單洋將，或許仍有些許希望，尤其是塞勒的前東家璞園，因為「新台灣人」戴維斯狀態不明，或可考慮一下重新簽下塞勒跟愛德聯手，戴維斯19日將以頒獎貴賓身分現身桃園巨蛋。

(中時 )