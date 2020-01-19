基隆市長林右昌於19日一早至仁愛市場春節訪視並向民眾拜年，現場發放可愛討喜的金「鼠來寶」紅包，受到大批民眾排隊熱烈歡迎。（吳康瑋攝）

農曆春節將至，各地湧現採買人潮，基隆市長林右昌於19日一早至仁愛市場春節訪視並向民眾拜年，現場發放可愛討喜的金「鼠來寶」紅包，受到大批民眾排隊熱烈歡迎，他對於市民要求合影、握手來者不拒，一展高人氣，更表示，希望讓民眾走春祈福好運「鼠不盡」。

林右昌現場向攤商及採買民眾拜年及發放庚子年的代表紅包，受到熱烈歡迎，等著索取紅包的民眾大排長龍，他也特別祝大家新的一年生意興旺，現場更有不少民眾帶著家中小朋友來跟市長拜年，更有市民興奮的向記者指出，自己排隊好幾個小時，就是為了來見市長一面，並為此來回跑希望可以在跟市長合影做紀念。

林右昌在仁愛區長林文琛與產發處人員陪同下，到仁愛市場拜年及發放鼠年紅包，並且由於適逢假日，市場裡頭擠滿了趕著採買年貨的民眾，但也有許多市民不到10點就在市場旁排隊，就是要等著索取林右昌親手發放的鼠年紅包。

產發處指出，林右昌目前已經走訪了崁仔頂魚市、安樂區果菜市場及安樂市場，繼19日的仁愛市場之後，接著在21日上午9時30分將前往七堵市場(正光商圈)，以及22日上午8時30分成功市場、10時在信義市場，歡迎大家一起來跟市長拿紅包。

(中時 )