撞球館8壯漢鬥毆 女警喝令：旁邊坐好

北市士林區承德路四段一間撞球館發18日凌晨發生鬥毆，後港派出所林姓女警接獲報案到場，其中李男見女警身材瘦小，竟然當面猛踹對方，還嗆「他們有拿東西」。林姓女警立即將身高180公分男子推開，喝令「你旁邊坐好」，並依妨害秩序罪當場逮捕，訊後將兩派滋事份子等8人送辦。

25歲李姓嫌犯等5人與29歲石姓嫌犯3人，分別在2桌不同的撞球桌打球，李在上洗手間時看對方不順眼，李先嗆聲，指對方佔用廁所太久時間，遭對方揮拳毆打，李的朋友見狀，拿起撞球桿與對方互相攻擊，其中有人，拿出隨身的小刀，刺傷李的朋友，而石男頭部被毆流血，雙方經送醫均無大礙。

警方呼籲，刑法第150條修訂後，公然聚眾、施暴、脅迫者，改為一年以下有期徒刑，首謀者處6月以上、5年以下有期徒刑，並且為公訴罪，僅管李、石雙方均不提出傷害告訴，仍須依法移送地檢署後續偵辦。

(中時 )