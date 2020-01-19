廣西梧州出現「摩托大軍」返鄉高峰。（照片取自中新網）

1月18日，廣西梧州市東出口春運服務站，摩托車友在站內休息。當日，梧州迎來「摩托大軍」返鄉高峰，過境梧州的返鄉摩托車約3000輛左右。

十幾年來，從珠三角出發向廣西、貴州、雲南、湖南等地返鄉的摩托大軍，是大陸南方特有的春運圖景。

梧州，作為廣西的東大門，是在廣東務工人員騎摩托車返鄉的必經之地。1月10日，為期40天的春運正式拉開帷幕。上午，設在梧州市城東鎮中國石化加油站的情暖驛站，迎來今年春運的第一批返鄉摩托大軍。

但也有人改變方式，今年改搭高鐵返鄉。1月18日10時42分，隨著汽笛一聲長鳴，滿載著1200名廣西百色籍、河池籍外來工的扶貧專列，從深圳北站出發，向廣西百色方向一路駛去。而這趟專列中的大多數外來工，曾經是春運摩托大軍中的一員，如今他們將享受安全舒適的高鐵旅程。

今年春運，中國鐵路廣州局集團共開行117列以服務「怒江籍少數民族外來工」「精准扶貧物件」「摩托大軍」等特定人群的專列，分別開往湘、鄂、雲、貴、川、桂等省區的貧困地區，助14萬多外來工順利回家團圓。

(旺報 )