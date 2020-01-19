Ｗecare高雄召集人尹立（左二）表示，大年初五將正式啟動第二階段連署，同時成立罷免總部。（袁庭堯攝）

「罷韓四君子」19日上午到高雄意誠堂關聖帝君廟還願，同時公布罷免行動最新進度。Ｗecare高雄召集人尹立表示，大年初五將正式啟動第二階段連署，同時成立罷免總部。對於外傳挺韓陣營醞釀罷免民進黨南部八席立委反制，尹立表示歡迎，但強調要說得出罷免理由。

罷免最新流程出爐，尹立表示，20日中選會將正式發文，由法定領銜人、醫師陳冠榮收受。28日、大年初四當天，罷韓團體將去中選會領選第二階段連署表格。29日即可正式展開連署，法定需在60天內收集30萬份連署，但尹立強調，要衝30天內就要搜集完成。3月28日預計把連署書和造冊資料再度送交中選會。

對於罷免將耗費兩億元公帑的爭議，公民割草李醫師強調，依照地方制度法，直轄市舉辦任何選務，市府都有責任編列經費執行，不應推託、泛政治化。

對於高市府要告作家苦苓指「罷韓將能省下千億元」一事，尹立回擊，市府團隊之前就不斷抹黑前朝市府負債三千多億。不論是苦苓站在媒體人的角度評論，或市府反擊提告，他都尊重，重要的是韓市府的「豬隊友們」不要再卡罷韓行動。

陳冠榮說，韓國瑜選前化身成為「鬥雞市長」，但總統大選結果證實，台灣人對這套不買帳。韓國瑜落選回到市府後，身邊的隊友們竟然又跳出來代替執行鬥雞的任務，繼續攻擊分化，這根本是團隊策略。

陳冠榮強調，年初五罷免總部成立後，台灣基進、公民割草、Wecare高雄都會派人進駐，未來也會預計在高市各地設置固定連署點進行連署。

張博洋表示，罷免行動的目的在幫助高雄人找回負責任的市府，二階連署難度很高，預計高市府還會有更多理由卡住罷免行動。

對於外傳挺韓人士預計罷免民進黨南部八席立委、甚至規劃在罷免投票前再次舉辦挺韓大遊行，來反制罷韓行動，尹立表示「歡迎，我鼓勵他們去做！」

尹立提醒，去年1221挺韓遊行反而帶動罷韓遊行的聲量，事實證明反制霸韓只會加深高雄人的氣憤。「罷免是公民權，但需要明確的理由，向社會說明交代」尹立認為，罷韓行動已經有清楚的論述，也歡迎挺韓陣營在合法範圍內，向社會大眾遊說論述。

(中時 )