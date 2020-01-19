遠百（2903）插旗全球百貨密集度最高的信義區，19日一早正式開幕，遠東集團董事長徐旭東指出，信義店是20年前時值「馬市長」時代所標土地，當年算是成本很高的，20年後整個信義區成為全台地價最高區，第一年就要獲利「of course！」

本周5G得標的徐旭東興奮地對A13整體規劃如數家珍，從Apple蘋果旗艦店、為四樓台灣老街、高樓的威秀影城做了快速直通手扶梯等，加上注入數位零售，邁入5G世代，A13不僅是遠百五代店更等同5G百貨，期成為最突出的百貨公司；而為迎來A13開幕，遠東徐家更是全家兩代動員，除了董事長徐旭東、總經理徐雪芳外，徐旭東的弟弟徐旭平伉儷、二姐徐菊芳、徐旭東三個子女徐國梅、徐國玲與現任集團創新長徐國安伉儷等均到場同台見證插旗遠百插旗信義區。

而一路帶著遠百經營團隊籌備信義A13的遠百總經理徐雪芳上台更是一度喜極而泣，她說「等了15年終於開幕了」，而對於企劃案變來變去終於在創新長徐國安協助下開出信義店，備受壓力的她亦百感交集，期間徐旭東更上台為妹妹緩解，一度為主持人誤解為「父女情深」，其實是「兄妹情深」。

遠百A13首度插旗全世界百貨密度最高的信義商區，自去年12月25日起試營運近三周，創下台灣百貨試營運期間3大百萬紀錄，包括突破百萬人次，吸引眾多觀光客朝聖蒞臨，創下台灣百貨開幕期間進店人次紀錄、在網路上造成極大迴響，已創造300萬以上瀏覽人次的網路聲量、大稻埕特色老街，彷彿穿越時空感的設計風格，已超過百萬人次拍照上傳的紀錄。

並與北市政府社會局合作響應公益，捐贈東妮寢飾冬被500條予臺北市政府，由社會局分別配送給「信義社會福利中心」、「松德婦女暨家庭服務中心」、「中華育幼機構兒童關懷協會」，共同建構友善的城市。

(工商 )