美伊衝突威脅荷姆茲海峽遭封鎖機率降低、中東地區緊繃情勢降溫，國際油價趨緩走跌，中油宣布國內各式汽、柴油價格每公升各調降0.7元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25元。

考量同等競爭條件，台塑化稍後應也會跟進宣布調降汽、柴油價格0.7元。20日凌晨2時起，參考零售價格為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.5元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升24.8元。

台塑化認為，首季油價約是全年高點，受到產油國再度減產達170萬桶影響，每桶落在65～66美元；第二季石化廠進入歲修，需求降低，油價約61～62美元；第三、第四季需求帶動油價上漲至62～63美元。

中油表示，本週調價指標7D3B週均價為每桶64.66美元，較前週67.84美元下跌3.18美元，新臺幣兌美元匯率升值0.109元，國內油價依公式計算跌幅為4.03％，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，汽、柴油應各調降0.7元，足額調整。

美國參議院通過美墨加協議，以及中美簽署貿易協議均將有助於提振需求；中國承諾採購更多的美國能源產品，而加拿大與墨西哥是美國原油進口的主要來源國，也是美國油品出口的前兩大市場，紐約商業交易所（NYMEX）2月原油期貨1月16日收盤上漲1.2％，成為每桶58.52美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也攀揚1％，每桶64.62美元。

德國貝倫貝格銀行（Berenberg）報告指出，石油市場將在2021年出現改善，美國以外的非OPEC產油國的產量預計將在2021年下降，且美國石油產量增長將出現2017年來首次低於需求增長情況，預計煉油利潤率反彈將給石油產業帶來額外支撐。

(工商 )