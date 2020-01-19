美國疾病控制與預防中心(CDC)也宣布，17日起，美國國內三座機場將對從武漢直飛或轉機前往美國的旅客進行入境相關檢查，確保旅客沒有發燒或者患有新型冠狀病毒的相關症狀才可放行。這3座機場包含舊金山國際機場、紐約甘迺迪機場以及洛杉磯國際機場。

目前也至少有6個國家對來自大陸武漢的旅客進行篩檢，包含日本與泰國。世界衛生組織也表示，對於這一新型冠狀病毒的了解仍在初步階段，病毒傳播方式、臨床特徵等資訊還不充足，病原體也還沒找到。

大陸武漢衛生當局也在今日發布報告，指截至17日24時，新增17起新型冠狀病毒感染的肺炎病例，且有部分病例並未與疾病發源地的華南海鮮批發市場有接觸史。

武漢市衛生健康委員會稱，目前新型冠狀病毒感染的肺炎已累計達62起，19人已治癒出院、8起在治重症、2人死亡。接下來緊臨的農曆春節會帶來大量春運人潮，病毒恐再擴大蔓延。

(中時 )