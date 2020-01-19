26歲馬來西亞籍鄧姓女子在台北市萬華區遭到分屍，凶嫌畏罪自殺。鄧女親屬17日在台北為她舉行告別式後，今天已將骨灰帶回馬來西亞。

根據東方日報、星洲日報等媒體報導，鄧女屍體於本月11日中午被發現，檢方於14日進行解剖，之後交由修復團隊接合遺體，當天晚間9時左右整復完成。

鄧女母親、兩名姐姐和阿姨14日飛往台北與死者哥哥會合，並辦理認屍程序，17日在台北市第一殯儀館永念廳為她舉行告別式。

鄧女親屬今天早上5時左右抵達吉隆坡第二國際機場，在機場人員陪同下入境。雖然有媒體在場守候，但親屬神情哀傷匆匆離開機場，全程不接受媒體發言。

根據報導，警方繼續收集相關證據，希望能拼湊出凶嫌殺人動機。目前死者家屬尚未對鄧女遇害一事提出告訴。

鄧女6日與家人最後一次聯繫後失蹤，同在台北工作的表哥隨即向警方報案。警方11日在基隆山區發現3袋遭人肢解的屍體，證實為鄧女，並通緝最大嫌疑人45歲的鄰居林姓男子，林男畏罪逃亡，最後闖入基隆一家民宅燒炭自殺。

(中央社)