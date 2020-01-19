雲林縣府和斗南公所辦社福年貨大街，為弱勢團體促銷年節產品，現場喜氣洋洋。（許素惠攝）

雲林縣長張麗善（右三）呼籲多購買社福團體產品，幫助身心障友自立更生。（許素惠攝）

雲林縣府、斗南鎮公所等為弱勢族群自立更生，在斗南體育場舉辦年貨大街，咖啡、牛軋糖、手工餅乾、手工皂、花茶、果醋及蜂蜜、蘭花組盆等，每產品都有身心障友不畏艱難，堅強面對人生的生命故事，縣長張麗善上午化身代言人，協助力推各項年節產品，希望大家多購買做愛心。

雲林縣身心障礙者重建協會的「希望工場一厘米醋的故事」，由學員拔草、採收，再將果園中純天然的洛神果及沙梨果製成鮮釀醋，天然、健康、無毒。慶興基金會的緣享蘭花場，每盆蘭花都是由智能障礙學員從養花到組盆一步一步慢慢完成，送禮自賞都非常美麗大方。糧莘庇護農場紅藜咖啡以農場有機轉型期的紅藜並結合在地古坑咖啡，冷熱泡皆宜。

此外，聽語障福利協進會除了有聽語障清潔隊，也推出由聾人朋友親力親為所做出的QQ雪花餅禮盒；雲林縣聲暉協進會推出牛軋糖及南棗核桃糕、蔓越莓杏仁。

縣社會處長林文志表示，每一項身心障礙者的服務或產品要能推出，都必須歷經很長一段時間的努力及訓練，而弱勢婦女團體推出的產品，背後更富含著透過手作走出陰霾，創造屬於自己一片天的動人故事。

張麗善指出，農曆年節是台灣傳統的大節日，親友間拜年走春餽贈節禮，這些弱勢團體特別製作了許多適合的年節伴手禮品，不管是送禮還是與家人一同享用都非常合適，希望多多支持與努力，讓愛心不受環境與景氣影響。

民眾如想採購相關產品，歡迎逕與各弱勢團體洽詢或電洽雲林縣政府社會處身心障礙福利科詢問，洽詢電話：05-5523454傅小姐。

(中時 )