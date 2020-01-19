公股行庫績優生、業績表現亮眼的兆豐銀行，在今日、農曆年前最後一個假日，於南港展覽館2館舉辦大型聯合尾牙，共4,000多名員工參與，席開400桌，為犒賞員工辛苦，祭出包括5名汽車、總獎金共計1400萬元的大獎。董事長張兆順更釋出好消息指出，去年年終獎金平均約8個月，今年不會低去年。

以「無所畏懼、稱霸武林」為主題的兆豐銀大型尾牙，一開場，便由張兆順率領11位總經理、副總經理等高階經營團體，穿著帥氣發亮的黑色風衣，化身《駭客任務》的酷炫裝扮，騎gogoro機車、電動滑板車，重裝進場，炒熱全場氣氛，為兆豐自家的gogoro聯名卡代言，也讓現場氣氛high到最高點！

因為業績達標，兆豐銀行也提供上千萬元的摸彩品讓同仁抽獎，其中眾所矚目的最大獎是5台汽車，前兩周的南區場及中區場已經抽出2台汽車，台北場這次還有3台汽車大獎，包括1台歐洲進口百萬休旅車。

張兆順表示，金融市場競爭愈加激烈，利差不斷縮小，過去一年來，兆豐銀行全體同仁上下一心，除全力衝剌業績，還要持續兼顧洗防的工作，非常的辛苦，新的一年開始，期盼同仁繼續加倍努力，持續發揮企金強項，深化以企金擁抱消金的策略，積極拓展業務！兆豐金控自結2019全年稅後純益289.49億元，EPS2.13元。兆豐銀行去年全年稅後純益246.38億元，較前年小幅成長近2％，EPS2.89元。

因為業績持續穩健成長，兆豐銀今年的獎品比去年多出四成，眾所矚目的歐洲名車大獎幸運得主也在這1天抽出，除了有3位可以把汽車開回家，還有多台gogoro機車、東京來回機票、iphone手機、ipad平板、AirPods藍芽無線耳機以以及上百元的刷卡金等眾多獎項，豐富的獎品內容羨煞其他金融同業。

(中時 )