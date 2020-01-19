演藝圈銀色情侶檔許志安與鄭秀文，婚姻去年面臨重大危機，去年4月男方爆出婚外情，被拍到跟30歲港姐女星黃心穎在計程車內激吻，事發後女方在社群貼出道歉文後神隱，直到去年底返港，一看鏡頭就爆哭，然事後似乎雨過天晴，不僅重新開始玩社群，昨天還更新了照片，被認為正要復出。

黃心穎在「安心出軌」事件後，神隱超過半年以上，一度被認為打算定居美國並轉行，沒想到去年12月她低調返港，之後雖未回到螢光幕前，然卻久違重新開始在社群網站分享生活照，頗為活躍，因此遭到議論，說她疑似搏版面。

而黃心穎昨又在IG貼照，這回竟是她著古裝的照片，似乎是在片場拍下，她更寫道：「留下的、都是拍攝時的笑聲同歡樂。thank you team」，也在限時動態貼出自己穿著古代小兵男裝的反串照，寫下：「下世做男人」，被懷疑已經復工，然後經查證，這是黃心穎過去拍攝《丫環大聯盟》時拍的場邊花絮照，只是舊照新發，但仍引發熱議。

(中時電子報)