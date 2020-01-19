中選會宣布罷免高雄市長韓國瑜第一階段達標，第二階段連署將展開，徵求超過23萬高雄選民連署，如果再過關，最快五月可以進行罷免投票。資深媒體人李艷秋直言，到時總統蔡英文風光上任，韓國瑜則面臨高雄選民要不要這個市長。不過李直言「韓粉不要擋，民進黨不要煽」，她說哪方面動太厲害，可能都是反效果。民進黨若繼續進逼，在台灣得饒人處且饒人的文化中，佔不到便宜。

李艷秋在臉書指出，高雄在大選中的投票率是全國最高，達77.44%，高於六都平均74.9%，但高雄是韓國瑜得票第三低的城市，38個行政區只贏3個，市長選舉時掀起韓流的「三山」都掉了兩成，連眷村區也變心。最後韓國瑜輸了49萬票，不但把市長贏的15萬票還出來，還倒輸34萬票。

李艷秋提及，面對來勢洶洶的罷韓行動，一方說「要讓毀壞契約、欺騙選民的政客付出代價」，一方説「選舉已結束，讓社會平靜，不要繼續撕裂」。她認為，要不要罷韓，是高雄人的權利，韓粉及民進黨陣營都必須節制，「韓粉不要擋，民進黨不要煽」，因為只要哪方面動太厲害，可能都是反效果。尤其對高度憤怒的年輕族群，韓粉出征恐怕引起他們再一次凝聚討厭韓國瑜的力量；民進黨若繼續進逼，在台灣得饒人處且饒人的文化中，也佔不到便宜。

李艷秋認為，韓國瑜最近回歸市政，說話舉止態度都謹慎許多，她認為韓必須自已面對罷免，這是他欠高雄的，韓現在力拚的，不是罷免失敗，而是第二階段連署不能成功，若第二階段23萬人輕鬆達標，韓甚至應該思考自己請辭。「人生沒有後悔藥，但有補救丸，韓市長的補救丸能不能生效？祝福他了！」

(中時電子報)