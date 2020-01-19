浙江省杭州市一名20歲女子小芳（化名）在浴室滑倒，結果突產下一名7個月大的男嬰，可惜的是，孩子送往醫院救治後仍身亡；小芳告訴警方，根本不曉得自己懷孕。對此警方表示，之後要釐清女子是否真的不知道自己懷孕，以及男嬰的詳細死因。

綜合陸媒報導，20歲小芳17日入住九堡鎮一間飯店，結果隔天早上洗澡時，不小心在浴室滑倒，肚子突然一陣劇痛，接著嬰兒的頭就從雙腿間冒出來，驚嚇之餘，趕緊將嬰兒送往沙邵逸夫醫院；她傻眼地向醫護人員表示，「我根本不知道自己懷孕，怎麼會。」

院方透露，小芳肚中的胎兒約7個月，估計早產，又沒有立即治療，因此送醫後仍回天乏術。由於正常懷孕的女子，基本上月經會停止，因此小芳稱「不知道自己懷孕」的部分，警方還要再調查釐清。

貼文一出，網友紛紛留言「故意這麼說的，懷孕那麼久怎麼可能沒感覺」、「月經再不正常，肚子大了會不知道嗎」、「太不為孩子和自己負責了」。

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(中時電子報)