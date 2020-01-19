台灣每年高達7000多人因為交通、意外等造成的外傷死亡，分析死亡背景，高達5成以上都是50歲以下年輕人，其中以18～20歲為最高峰，台灣外傷醫學會表示，年輕人重度失能或是死亡，不僅衝擊家庭，對國家造成的損失也最大，呼籲政府儘速成立國家級外傷登陸資料庫，透過建立追蹤車禍死亡路線、原因，以及傷患狀況，作為交通政策調整的依據。

「沒有資料，就沒有管理！」台灣外傷醫學會今天舉辦「一個更安全的台灣」宣導記者會。會中提出三大訴求，要求政府比照美、日、韓，成立全國外傷登陸資料中心、提高外傷急救醫療之健保給付、成立國家級外傷預防與研究中心。

台灣外傷醫學會指出，根據統計，台灣每年有25萬人因外傷住院，其中4萬人因意外導致外傷而維持中重度殘障，約7000人因多重性外傷死亡。而分析死亡背景，超過五成以上都是50歲以下的青壯年，其中以18~20歲為最多。

台灣外傷醫學會理事長簡立建表示，年輕人是國家珍貴資產，然而交通意外死亡率卻始終最高峰，因此希望建立完整的登陸資料中心，由政府主政，納入警消、醫院等資訊，對於每宗意外，登陸傷患資訊包含駕駛／乘客、怎麼受傷、意外地點、出院後狀況、以及診治是否延誤等所有資訊，就能統計出哪些地點最容易發生車禍，以及導致死亡率最高的原因等，作為交通政策依據。

衛福部桃園醫院胸腔外科醫師謝義山指出，許多大都會以外地區的地區、區域醫院，收治因為重大車禍意外的傷患，遠遠多於醫學中心，正因偏鄉反而沒有安全的交通運輸系統，多半只能自駕或是騎摩托車，不僅交通意外遠高於都會區，甚至遇到意外也因為交通不便只能自行就醫，「與其等一兩個小時的救護車，自己騎車下山就醫還比較快」，也就更需要完善的系統來提醒交通主政單位，必須改善當地交通設施。

簡立建表示，目前醫學會以無償方式建立資料庫，但因無法保障，因此有公信力問題，有些醫院不配合也沒辦法，但目前包含日、韓、以及美國早已建立，甚至連兒虐也一併納入，目前初估建立完善通報資料庫每年約需2千萬元預算。

此外，簡立建表示，國內外傷「潛在壽命」（以目前台灣平均壽命約80歲，若85歲長者因意外死亡，沒有損失。若為20歲年輕人死亡，則損失60歲）損失最多，但研究經費以及相關預算卻很少，預防外傷非常重要，呼籲國民健康署比照癌症、肥胖等慢性病疾病，根據「潛在損失壽命」比例，每年編列外傷預防預算，提升民眾車禍事故預防以及老人幼童跌倒等意外。

醫學會也呼籲，一些應用於外傷急救的器械、藥物與醫療服務(如緊急注射骨針、預填式強心劑、加溫加壓輸血器等)，不應自費，應該盡快納入健保給付，實支實付，接收嚴重轉診傷患之後送醫院，該患者之醫療費用應跳脫總額額度限制，另外給予。

(中時 )