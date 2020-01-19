苗栗警方破獲苗栗市3人竊盜團夥，18日下午持拘票前往拘提時，1名許嫌竟跳樓逃逸，右腳受傷狼狽就逮。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗市3人竊盜團夥偷遍民宅及學校，警方隨後搜出電腦螢幕、電視、平板電腦、手機、鑰匙等證物。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣3人竊盜團夥，近期懸掛失竊車牌，偷遍苗栗市民宅及學校，苗栗警方13日通知其中1名張姓嫌犯到案，確定另有2名陳、許姓嫌犯在逃，鎖定嫌犯租屋處後，18日下午持拘票前往拘提時，待在樓上的許嫌驚覺租屋處騷動，來不及穿鞋就從2樓跳窗逃逸，導致右腳踝當場骨折，狼狽被逮；警方隨後也制伏陳嫌，將2人移送地檢署偵辦。

張、陳、許姓嫌犯結夥，近期以懸掛失竊車牌，潛入苗栗市地區民宅、學校偷竊，張嫌到案後，警方循線鎖定陳、許2人的租屋處，昨下午3時許持拘票前往埋伏拘人，不料打赤腳的許嫌（38歲）見苗頭不對，立即從2樓跳窗，在附近校園躲藏、逃竄，過程不慎傷及自身右腳踝，在爬出圍牆時被勇猛的謝姓便衣女警壓制在地。

狼狽的許嫌遭壓制在地，身體靠在遊覽車上，用手不斷撫摸骨折處喊痛，面對警方詢問卻耍賴不起身，而謝姓女警英勇捉賊的一幕，全被正好要接送學測考生的家長及遊覽車司機目睹，直呼「這女警真勇猛！」。

另一頭，陳嫌（42歲）出門時，驚見警上前，也趕緊拔腿狂奔，但跑沒幾步就被制伏，警方經附帶搜索，查獲贓物電腦螢幕1台、電視1台、平板電腦3台、手機3台、鑰匙數把等，陳、許2嫌見警掌握證據，也坦承與8起竊案有關，訊後移送地檢署偵辦。

苗栗警分局落實加強重要節日安全維護工作，提醒於春節期間，民眾外出旅遊，可向警察機關申請舉家外出，加強住宅巡邏防竊，讓民眾安心過好年。

(中時 )