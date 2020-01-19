新竹市民期待已久的「新竹轉運站－桃園國際機場」路線，將在年後2月6日上午10時發出首班車，市長林智堅指出，機場客運通車後每小時1班，24小時都有班次，票價150元，市民不論是出國洽公或旅遊，將更便利又省錢。

交通部同意開發「新竹－桃園國際機場」路線，營運廠商為日豪客運公司，從新竹轉運站出發，途經公園、二分局、馬偕醫院、清大、交大、第二航廈、第一航廈。第二航廈於第七月台候車，第一航廈於第八月台候車。

林智堅說，以往市民和園區從業人員若要出國，往往須搭高鐵、台鐵，多次轉乘才能到達機場，搭計程車成本相當昂貴，桃園機場客運路線通車後，新竹到桃機車程約1小時，具備24小時不打烊、免除轉乘更省錢及無障礙等3大特色。

市府交通處長倪茂說明，該路線票價150元，預定每日往返各24班次，每小時1班，並提供夜間凌晨班次，對搭乘紅眼班機的乘客一樣有提供服務，並將配有1部無障礙大客車，讓身障朋友出國提供更方便的服務。

日豪客運表示，「新竹轉運站－桃園國際機場」路線核定票價150元，旅客可直接用悠遊卡、一卡通的電子票證，在車上刷卡車上購票，中巴除外的路線車輛提供usb充電及免費wifi，讓出國或回台的旅客能方便使用。

(中時 )