公股銀行獲利龍頭兆豐銀19日中午在南港展覽館二館席開400桌，盛大舉辦尾牙旺年會，董事長張兆順率金控總經理胡光華、銀行總經理蔡永義及副總等全體兆豐經營團隊，12人以駭客任務基努李維造型騎gogoro、滑板車變裝開場，並祭出比去年還多4成，合計總值共1400萬元的獎金、獎品大放送。

兆豐金控自結2019全年稅後純益289.49億元，EPS2.13元，兆豐銀行去年全年稅後純益246.38億元，EPS2.89元，為全體公股金控、銀行獲利最佳，19日的這場尾牙集合兆豐銀總行、北部及桃竹苗地區分行共4,000多名員工參與，除了經營團隊變裝秀，還有同仁cosplay海賊王、復仇者聯盟、神鬼奇航等等，有別於兆豐銀行的老牌公股銀行傳統形象，活力創意十足。

兆豐金控暨銀行董事長張兆順致辭指出，對於經營團隊在洗錢防制改造、市場低利環境之下，仍能交出去年的獲利成績，他對於這個成果非常滿意，因此，兆豐銀今年盛大舉辦尾牙之外，並提供比去年多出4成的預算提供獎金、獎品；兆豐銀去年的年終行情高達8個月，對於今年的行情，張兆順也在致辭時向員工保證：「至少不會少於去年！」

因為業績達標，兆豐銀行也提供上千萬元的摸彩品讓同仁抽獎，其中眾所矚目的最大獎是5台汽車，前兩週的南區場及中區場已經抽出2台汽車，台北場這次還有3台汽車大獎，最大獎是歐洲進口skoda百萬休旅車。

去年尾牙旺年會，張兆順率高階經營團隊打扮成各國特色服飾宣傳兆豐銀行外幣強項，今年張兆順則領軍兆豐銀行的高階經營團隊化身《駭客任務》主角，穿著帥氣發亮的黑色風衣，騎著滑板車出場，展現出銀行業應該要追求的速度感與活力，最後張兆順騎著gogoro機車壓軸亮相，為兆豐自家的gogoro聯名卡代言，在全體高階經營團隊既潮又炫的變裝帶動之下，整個尾牙活動一開場的氣氛就被炒熱。

此次兆豐銀尾牙所提供的獎項，除了三台汽車之外，還有多台Gogoro機車、東京來回機票、iphone手機、ipad平板、AirPods藍芽無線耳機以以及上百元的刷卡金等眾多獎項。

對於2020的營運，兆豐銀已規劃將持續強化組織改造綜效及事業群功能，包括原來的營運管理中心，已調整為授信管理中心，後續將強化放款、鞏固企金業務及國際金融業務的利基優勢，此外也將同步提高存匯業務的動能、擴展財管及信用卡等消金業務。

(工商 )