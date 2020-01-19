大陸遼寧省一名2歲女童珺珺（化名）和媽媽、外婆一起住，平時都在家裡到處跑。日前珺珺拿起鐵釘玩耍，並將鐵釘直接塞入插座，當場遭到電擊倒地。媽媽聞到燒焦味前往查看，發現珺珺嘴部有傷、手部皮開肉綻，趕緊將她送醫，不過珺珺仍需面臨截肢面運，讓媽媽忍不住顫抖哭喊，相當自責。

綜合陸媒報導，遼寧省營口市的珺珺是遺腹子，媽媽懷她4個月時，珺珺的父親就因病過世，所以她出生後一直和媽媽、外婆住在一起。珺珺個性活潑好動，媽媽認為應該讓她隨天性發展，所以對她管教不嚴，「我從沒想過她能發生什麼危險，白天她就在家裡玩，大人都在家，她只是兩個房間來回跑，能有什麼危險呢？」

其實就算待在家裡，對2歲的珺珺來說，還是危機重重！13日晚間7時許，珺珺從媽媽的房間跑到外婆房間，媽媽發現她雙手各拿一根鐵釘，趕緊搶過來，並警告珺珺很危險，之後就將鐵釘放在珺珺摸不到的高處，繼續忙家務。

珺珺目前還在醫院，可能會面臨截肢命運。（合成圖／半島晨報）

過了一會，媽媽都沒聽見珺珺的聲音，又聞到一股燒焦味，還以為是隔壁房的電暖爐燒到東西，急忙跑去查看，卻看見珺珺倒在地上，鐵釘插在延長線的排座裡，而右手珺珺已經焦黑、皮膚裂開，嘴部也紅腫並在嘴角處也有焦黑痕跡，趕緊把插座踢開、和珺珺外婆一同將她送到醫院。

祖孫三人在營口市、瀋陽市多間醫院來回跑，最後珺珺被瀋陽武警燒商醫院收治，但是珺珺右手直接觸電，手掌可能被電穿，左手食指也面臨結肢命運，而且臉部下半部四度燒燙傷，嘴唇還被燒出一個洞。醫生表示：珺珺目前雖然沒有生命危險，但因為被220伏特的電流擊中，心臟和腦部將來是否會留下後遺症，尚未可知。

(中時電子報)