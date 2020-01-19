站務員在出入口協助旅客搭車。（潘千詩攝影）

維修人員針對春節疏運增加特檢作業。（潘千詩攝影）

維修人員針對春節疏運增加特檢作業。（潘千詩攝影）

高鐵運量不斷攀升，總旅運於17日突破6億人次，已是南來北往的重要交通工具。高鐵公司表示，截至19日上午11時止，共約91萬7千人次完成訂票，高鐵全體員工嚴陣以待，在各細節做足準備工作，確保尖峰疏運期間不故障，讓民眾順利返鄉過年。

高鐵表示，站務員扮演重要角色，在第一線面對旅客的各項詢問並引導旅客乘車外，在每一列列車進站、離站前，站務員在月台上均需做「指差」確認，一個口令、一個動作，每個環節都不能馬虎，以確保列車進站、離站時能平順，安全。

高鐵透露，每位站務員均須經過231小時的課程學習以及車站實習80小時，包括票務、乘車服務、遺失物協尋、旅客服務等訓練。

車站內除了站務員和列車服務人員認真付出外，另有一群維修人員，平常在高溫狹窄環境中，操作高鐵車輪車削作業，除平時的日檢、月檢外，另針對春節疏運也增加「特檢」作業，確保列車平穩行駛。

台灣高鐵維修處人員表示，春節前有準備工作，原則上要把人力做最好的安排，早中晚上班至少3人輪值，事先備妥充足的物料，以便若要維修時可使用，另會建立春節承商維修保養連絡電話，如果有緊急狀況，可以聯絡到廠商前來處理，並針對車站重要設備包含電梯、電扶梯、發電機等做特別檢查。

從服務到維修，台灣高鐵面對即將到來的春節疏運，嚴陣以待做好準備，希望讓每一位高鐵旅客能夠平安返家，也希望旅客在人潮較多時，能夠體諒高鐵員工犧牲與家人相處的時間，認真工作的辛勞。

(中時 )