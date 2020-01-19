教師薪資比一比！教育部大專校院校務資訊平台公布108學年「私立學校編制內專任教師平均支給數額與公立學校支給數額比較表」，有私校正教授薪資5萬，僅公立大學正教授10萬元的一半。私校工會理事長尤榮輝表示，教師遇到這種事情一定要表達意見，最好是加入工會，否則個人難以對抗學校的行政力量。

一般而言，正教授薪資約10萬，副教授8萬，助理教授7萬，講師6萬。不過108學年的最新資料，正教授薪資，大華科大僅5萬2249元，東方設計大學5萬6272元，大同技術學院5萬6605元，台灣神學研究學院6萬8470元，都明顯低於其他學校同級教師薪資。

尤榮輝解釋，《教師待遇條例》要求私校教師本俸跟公立大學一致，但是大學教師的薪資是由本俸和研究費兩大部分組成，而研究費這部分是允許校方跟老師協商的，在少子化導致招生不佳的情況下，比較惡劣的學校就會從研究費扣減教師薪資。

尤榮輝說，老師跟學校權力不對等，只好被迫減薪，當正教授薪資只有5萬，就表示研究費已經扣到一折，很嚴重。《教師待遇條例》17條規定學校未經協議不能調整教師薪資數額，他呼籲當學校表示要減薪時，教師一定要表達意見，否則事後要去追討研究費，可能就要申訴、上法院。不過一般教師為了保住工作，只好隱忍，這種情況會愈來愈普遍；尤榮輝鼓勵老師加入工會，尋求法律常識的協助。

(中時 )