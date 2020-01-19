國民黨在2020總統大選中大敗，吳敦義宣布請辭黨主席，由中常委林榮德代理主席職務，並將在3月進行補選。也讓黨內各派系躍躍欲試，對此，區域立委連任失利的中生代立委柯志恩、李彥秀，日前在談話節目被問及黨主席人選最看好誰接任？2人答案竟都一致。

原來，柯志恩17日在臉書放上她和李彥秀上談話節目「17嘴一波」《是誰讓我們變成在野Ｘ2的女人》，被主持人問及「黨主席補選，最看好誰接任？」柯志恩說，放眼檯面上具行政經歷且年齡最輕的地方諸侯，又要能服各派系之口，她直言，目前為止能想到的只有前新北市長朱立倫了。

對於柯志恩的說法，李彥秀也說，她也是看好朱立倫接任，但她話鋒一轉，坦言目前國民黨中央集權「一人領導」，日後若國民黨要洗心革面的改變，應可轉向「集體領導」路線。避免僅靠一人決斷，在處理黨政事務。補選前「被媒體點名的人選」，若真心想救國民黨，應該要有「無私」的精神。

在節目中，柯志恩也提出一些或幫助國民黨改革的個人看法。第一，包括選舉中的政黨補助款、總統選舉補主款以及黨產事業收入等財產，都應做個通盤的盤點。讓未來黨務發展可以多參考，該投入多少資源，辦什麼樣的活動，來吸引年輕人，甚至部分活動移到咖啡館，也可讓年輕族群有更多參與空間。第二，可考慮將一些非必要的黨組織人力可進行適當資遣。要進行大改革，就必須有整個打掉重練的作法。但她也坦言，「目前要徹底實行，我覺得沒有辦法」。

第三，柯志恩也提及，雖然國民黨培養了許多有為青年，但思維仍然老舊，仍然有傳統的「國民黨的思維」，黨內青年世代點是出了現狀，但「solutions」(解決方案)是什麼？這很關鍵。她還提到，國民黨應該舉辦老中青的世代對話，且對話的層次，對黨的未來會相當重要。

觀看直播的網友也紛紛在柯志恩臉書留言，「唉，二位委員都很優秀，但不要覺得落選是某一個人的責任，而是整個團隊的不團結不和諧」、「希望妳回屏東選，幫忙國民黨」、「不是妳們不好，是民進黨分化社會，操作族群對立，國民黨中央誤判情勢也有責任，辛苦了」，但也有網友質疑柯志恩「第一時間為什麼不說」、「選後檢討韓國瑜，虧韓國瑜還幫過妳輔選」。

(中時電子報)