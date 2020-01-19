魏嘉瑩日前上17直播節目《趣你的娛樂》宣傳專輯《夜空裡的光》，「心情不好的時候會覺得自己好像在黑暗中，就會去尋找光，在這張專輯自己就試著去成為那個光。」她彈吉他十幾年了，最初學吉他的契機是在教會，「看到牧師在彈唱，因為我又很喜歡唱歌，發現哇，他這樣就可以自己開KTV在那邊唱歌，一邊刷一邊唱，我就有了念頭想要學吉他。」

魏嘉瑩跑校園演出常碰到凱莉擔任主持人，黃鴻升要凱莉當場示範在校園場是如何介紹魏嘉瑩出場，只見凱莉認真往一旁找紙筆說：「好，等一下，我要趕快記下來。」拿了紙筆遞給黃鴻升說：「鬼哥，你可以幫我寫一下嗎？」黃鴻升接過紙筆喊：「還要我寫？」接著黃鴻升突然一臉無奈舉起筆說我按到了啦，凱莉一臉開心，連忙躲到魏嘉瑩背後，原來她遞給鬼哥的是節目中處罰用的「電筆」！

黃鴻升傾囊相授魏嘉瑩一招「膝蓋很痛拳」，還得意說：「這招很有用，屢試不爽，我以前國中打架都用這招，還曾經一次3個學長被我逼退，我用這招打到一個之後，另外兩個就撂話逃走了。」

(中時 )