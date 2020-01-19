12生肖今年的運勢究竟如何？命理師黃逢逸從工作、愛情、金錢、健康的角度去分析每個生肖的運勢，更公開了開運的顏色與方位，讓過年期間買樂透、打牌、刮刮樂手氣更旺，過個好年。

●鼠

開運顏色：淺綠、粉紅色

開運方位：甲子年生正南方、丙子年生東南方、戊子年生正西方、庚子年生正北方、壬子年生正東方

〈整體〉不管如何努力，最後的成果容易被拿走，一旦就此失去活力和自信，以後要再爬起來就很困難，這就是人生的瓶頸，只有百折不撓才能突破，凡事盡力而為。

〈工作〉忍耐不起衝突逢凶化吉，忌諱跨行創業，簽定合約要小心，凡事不要強出頭，工作以不出差錯為標準，雞毛蒜皮的事情別參與，容易被別有用心的人加以利用。

〈愛情〉異性緣多感情考驗是重點，有時桃花只是純粹的人際關係，弄錯了全世界跟著亂，善用異性緣可以得到益處，當作是異性的貴人比較不出錯。

〈金錢〉當心貪心陷入困局，資金周轉最好保守對待，保留較多的現金比較安全。沒把握的投資項目不要輕易去碰。

〈健康〉循環不佳感覺全身都是腫的。小心感冒與支氣管的疾病。別太晚洗澡會睡不著覺，腳腿容易臃腫。

●牛

開運顏色：白寶藍、金、紫

開運方位：乙丑年生東南方、丁丑年生正西方、己丑年生正北方、辛丑年人東北方、癸丑年生正南方

〈整體〉只要把事情的先後順序列好，一樣一樣去處理就能夠達到完美的境界，保持愉悅的心情，能讓運勢更順暢，注意說話技巧，獲利會更多，受到重視的你不能再懶散。

〈工作〉有機會大展拳腳，從競爭者中脫穎而出，用積極的態度去衝刺選擇挑戰性工作，令人刮目相看也容易得到升遷的機會，被挖角的機率大，可以擇優決定是否換跑道。

〈愛情〉想要有愛情別心急，仔細傾聽對方心事，默默陪伴在身邊，尊重對方的生活空間，更容易得到對方的心，不必改變自己，作好平時的自己就好。

〈金錢〉財運明顯提升，但要謹慎別心急，一急財運就容易從身邊溜走，而且可能有去無回，下半年財運較好。

〈健康〉注意交通及碰撞的問題。飲食要清淡，腸胃無負擔。少喝酒避免痛風如影隨形，肝臟今年多注意。

●虎

開運顏色：藍、淺綠、咖啡色

開運方位：甲寅年生東南方、丙寅年生正西方、戊寅年生正北方、庚寅年生正東方、壬寅年生正南方

〈整體〉任何事都要見好就收，不要想好還要更好，運勢容易開始逆轉，本來已有收獲的事情開始有阻礙，甚至於會節節敗退，學會當機立斷很重要，隨時保持警戒的心態。

〈工作〉低調不爭搶出風頭，有被小人盯上的可能，不開小差好運一直來，工作問題多找老員工詢問，打好同事之間的感情，碰到困難請同事幫忙，業績自然就會高。

〈愛情〉懷疑另一半就是懷疑自己，用心去對待總比暴力好，對方不懂你的心，你又何時去懂對方要什麼，千萬別要求對方按照你的方式去進行。

〈金錢〉投資方面的事物都會容易生變轉運契機隨時到不會再綁手綁腳，相信自己比相信理財專員重要。

〈健康〉紅肉類少吃一點，心臟負荷比較少。當心悸與小腸的疾病。頭暈不是好事，趕快看醫生。

●兔

開運顏色：水藍、淺綠色、牛奶白

開運方位：乙卯年生正北方、丁卯年生正東方、己卯年生正南方、辛卯年生東南方、癸卯年生西南方

〈整體〉順利的時候往往因為高興過頭得罪別人而不自知，惟有時刻感受別人的意念，才能作好人際關係，才能讓自己的好運勢延伸，說則無心聽則有意注意說話語氣。

〈工作〉只要有出差的機會就要爭取，平時也不能一直待在辦公室，勤跑客戶業績出乎意外的好，細節方面最好做得完美無缺，非常需要團隊的幫助與合作。

〈愛情〉已婚者多情不是好事，爛桃花上身難解決，已有對象的未婚者，年底有機會完成終身大事，今年才產生的戀情，需要時間呵護。

〈金錢〉正財旺盛收入理想化的機會大，容易意外破財尤其是家人方面的需求機率高。理財建議以平穩項目為優先。

〈健康〉意外受傷機率高，開車要小心。平時運動要注意安全，暖身步驟不可少。此外要當心骨頭方面的問題。

●龍

開運顏色：桃紅、淺紫、粉紅色

開運方位：甲辰年生正東方、丙辰年生正北方、戊辰年生正西方、庚辰年生正南方、壬辰年生東南方

〈整體〉還有點小悶不過已經開始好轉，只要心境保持平靜不起波瀾事情可以得到解決，急於一時付出的代價不會少，異性的幫忙並不是有愛情，別想太多壞了友誼。

〈工作〉轉換跑道要三思而後行，尤其是想要投資或是創業的人，需要交流和溝通的部分，不怕麻煩再三確認，不可固執自己的想法，會有貴人助你一臂之力的。

〈愛情〉別對另一半要求太高，心急容易讓對方萌生怯意，容易導致分手，辦公室戀情已婚者最好別陷入，桃色糾紛多小心人財兩失。

〈金錢〉投資理財時聽小道消息註定失敗。虛榮心上身，容易購買不合時宜的物品。降低消費欲望，量力而行。

〈健康〉骨頭關節小心，血液循環免疫系統要多注意。劇烈運動要減少，還要注意安全，和緩戶外運動自然沒煩惱。

●蛇

開運顏色：銀、水藍、粉紫、白

開運方位：乙巳年生東南方、丁巳年生正西方、己巳年生正南方、辛巳年生正東方、癸巳年生正北方

〈整體〉要有準備迎接上下震盪的運勢，瞬息萬變的局勢需要心臟要強一點，訓練隨機應變的功力，計劃永遠趕不上變化，邊走邊瞧看著辦，保持三分力應付突發狀況。

〈工作〉單打獨鬥陷困境難以發揮才能，切勿自暴自棄影響本職工作的質量和效率，適時請支援沒什麼好丟臉的，案子失敗了才是大事，平時多注意人際關係的培養。

〈愛情〉桃花旺但不要腳踏兩條船，否則正緣會跑掉，有對象的人感情在今年發展會特別好，各場合易有桃花，長輩介紹別排斥，紅鸞星動成家意願高。

〈金錢〉現金使用要量入為出，不要預估收入能有多少拿到才算數。減少投資手上現金多留一點因應各種突發狀況。

〈健康〉不安情緒心神不寧易導致失眠狀況。恐有神經系統和消化系統疾病，腳部大小腿酸痛機率高。

●馬

開運顏色：青、白、綠

開運方位：甲午年生東南方、丙午年生正北方、戊午年生正西方、庚午年生正南方、壬午年生正東方

〈整體〉無法預期的事情一再出現，只好見招拆招隨機應變，步步為營少得罪人為上。綁手綁腳的感覺，等別人幫忙不如自己先獨立自主，只有自助才能等待人助和天助，

〈工作〉異動指數高，凡事盡力而為盡心盡力不留遺憾，抱著求穩的心態，碰到困難停滯不前，聽一下別人的意見，千萬不要著急上火，靜下心慢慢一件一件事情解決。

〈愛情〉異性緣高身邊沒有另一半的人，多參加朋友的聚會，找到意中人的機率很高，已婚的人感情要專一，多情帶來禍端，小心爛桃花把好運勢拖累。

〈金錢〉業務人員會有獎金類的收入。購買沒必要的物品機率高，建議把信用卡剪掉吧！小心詐騙集團找上門。

〈健康〉舊病復發機率高。三高危機到來飲食作息要規律，多多少少活動一下。留意行車安全，四肢關節受傷機率高。

●羊

開運顏色：紫紅、牛奶白

開運方位：乙未年生正東方、丁未年生正北方、己未年生東南方、辛未年生西北方、癸未年生正南方

〈整體〉運勢到底的人是沒有辦法一下子立刻翻身的，反而利用這個階段學習不同的事務會更好，反覆的考驗是打下未來成功的基礎，等待一展所長的契機。

〈工作〉避免過度勞累步步驚心，全力做好自己份內的事務，當心職場的競爭和復雜關係，複雜的環境用單純的心態去面對，爆增業績要小心，避免誤觸地雷被倒帳。

〈愛情〉多一點時間陪另一半，對運勢有正面的幫助，剛有戀情的人把心思放在對方身上，容易弄巧成拙。不要另一半和別人有說有笑愛情就起波瀾。

〈金錢〉錢放口袋有罪惡感，不花很難過，要小心無力償還。防被朋友連累而破財，有借無回恐怕讓友誼毀於一旦。

〈健康〉睡眠品質很重要千萬別熬夜，心臟、腸胃器官要小心出現病變。恍惚釀成意外傷害大，胃潰瘍機會大。

●猴

開運顏色：黃、白、橘紅

開運方位：甲申年生正南方、丙申年生正北方、戊申年生正西方、庚申年生西北方、壬申年生正東方

〈整體〉不論是否想表現受到重視器重，最好的一面拿出來準沒錯，要積極向前走不可退縮，用鬥志接受一切挑戰，才能讓所有人刮目相看，貴人也將會登場協助你。

〈工作〉創業的人規劃好可以去實現夢想，上班族的人有機會升遷，稱不上無憂無慮，卻也算得上一路通關，只要作好本份的工作，又能幫助同事，升官加薪就在眼前。

〈愛情〉多和對方互動，越不開口距離越遠，形成陌生人就事情大條，已婚者可以安排旅遊，讓彼此的感情更和諧圓融，戀愛中的人出外踏青好選擇。

〈金錢〉專心在本業上，不要想著靠副業一夕致富。投資眼光務必放長放遠，短期進出損失風險高。

〈健康〉少喝有糖的飲料，保護胰臟。減少喝酒，避免痛風如影隨形。腸胃容易出現問題，肺部疾病機會大。

●雞

開運顏色：綠、牛奶白、粉紅色

開運方位：乙酉年生正西方、丁酉年生東南方、己酉年生東北方、辛酉年生正南方、癸酉年生正北方

〈整體〉單打獨鬥不如多用人脈一起幫忙達到目的，你的為人處世厚道就是最大的本錢，千萬別奸詐利用別人，人際關係才能長久，別人也因互相激盪轉為瞭解欣賞你。

〈工作〉付出大於收獲容易感覺到失落，低調為上溝通注意就事論事謹防摩擦沖突，避免情緒的迴圈影響，撥出時間再進修本職學再提昇，注重體能的調整。

〈愛情〉未婚的男女異性緣旺，想要有戀情的人就不要待在家中，多參加工作上的聯誼會，已婚者多和家人出去旅遊，家和樂事業興盛

〈金錢〉切勿貪非分之財，雖一時得意終究會一場空。投資運很苦澀，投資什麼賠什麼，不投資的項目卻一直旺。

〈健康〉劇烈運動要做好熱身。孕婦要小心流產可能性。每日健走三十分，健康活力足，晚上再泡個腳好睡覺。

●狗

開運顏色：水藍、淺綠色、牛奶白

開運方位：甲戌年生正東方、丙戌年生正北方、戊戌年生正西方、庚戌年生東南方、壬戌年生正南方

〈整體〉暗潮洶湧但能逢凶化吉解決困難，別人或許有不同意見未必是在與你唱反調，放開心胸接受別人的想法，才能得到人和之力，否則會被孤立而陷入絕境。

〈工作〉合夥投資要慎思，擺不平利益，不如一人獨自創業，上班族的要有求助別人不如靠自己的覺悟，有一點小成績也要低調，避免招人眼紅從中阻礙。

〈愛情〉桃花不少一不小心感情糾葛多，三角習題不好解，已婚者麻煩更大，男性部份應酬要減免，流連忘返聲色場所，家庭容易起波折。

〈金錢〉貪小便宜小心損失難以估計。看不懂又想投資的項目，找個朋友聊聊就會有方向，下半年投資運較好。

〈健康〉小心眼睛模糊乾澀，注意頭部及腹部的疾病，腦部或泌尿系統方面的疾病，另外車關影響的機率也不小。

●豬

開運顏色：酒紅、淺紫、銀白

開運方位：乙亥年生正南方、丁亥年生正北方、己亥年生東南方、辛亥年生西北方、癸亥年生正東方

〈整體〉順利超乎想像肯下工夫的人必有所得。今年順利的程度可能超乎你的想像，霉運逐漸遠離你，相撞衝突機會減少會有貴人主動幫你，人脈關係能用得上的盡量用。

〈工作〉貴人相助照應多，有利工作事業的發展，有機會被挖角至更高的職位，碰到不好處理的案子，用間接找人幫忙的方式會比較快而且圓滿。

〈愛情〉多久沒幫另一伴搥背了，注重家庭生活才能造自己的吉星，戀愛中的男女，靜下來聊聊未來的理想，讓彼此更瞭解，沒戀情的等待來年機會。

〈金錢〉進帳多了不少，還是要省著點花。朋友之間最好不要有財務往來，以免傷了和氣又破了財，超級不划算。

〈健康〉四肢關節要多活動。容易有失眠情況或內分泌失調。傍晚時出門散步，舒解壓力心情好。

(中時電子報)