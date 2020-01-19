太空人作弊事件結果已出爐，不過紅襪隊仍在接受調查中，他們被指稱2018年奪冠年在影片重播室違規破解暗號，對此當家球星馬丁尼茲（J.D. Martinez）則說，「紅襪本來就是支很好的球隊！」希望大聯盟調查結果能還紅襪清白。

太空人作弊事件越演越烈，連帶紅襪總教練柯拉（Alex Cora）也下台負責，再加上有人向美媒爆料，指紅襪同樣竊取暗號才能有機會拿下世界大賽冠軍，即使正式調查結果還沒出爐，但這些輿論已讓馬丁尼茲受不了，直言，「感覺糟透了！」

馬丁尼茲在冬季球迷會上打破沉默發聲，「我在球隊裡，我知道發生過什麼事，大家似乎忘記紅襪在2016、2017年共贏下93場比賽，我們本來就是支出色的球隊，並在2018年變更強了。」馬丁尼茲堅稱紅襪並沒有作弊，並說，「我很期待調查結果，這樣大家才能還我們清白。」

而在世界大賽結束後，馬丁尼茲並沒有使用逃脫條款，選擇留在紅襪，他說，「紅襪是支有競爭力的球隊，我想贏下世界大賽冠軍，如果我走了，我不一定會到更強的球隊，現在的紅襪就非常有競爭力，我看好明年很有機會拿下冠軍。」

(中時 )