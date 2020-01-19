林女17日晚間8時許下班後，開車欲趕赴醫院照顧生病的孩子，未注意油量狀況，車輛沒油突然熄火，巡邏員警見況及時協助。（竹南警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

42歲林姓女子17日晚間8時許，下班後趕著到醫院照顧生病的孩子，沒有注意到車子油量不足，行駛至台13甲線與台1線路口時，突然熄火停在車道上，巡邏員警經過時發現，先協助將車輛停到路邊，擺放三角錐警示後，帶著空瓶至附近加油站買汽油，順利協助林女啟動車輛。

竹南警分局造橋分駐所警員周芸羽、鄧博文與義警范國強、民防魏運財、譚智芳，17日晚間8時許，巡邏行經台13甲線與台1線路口時，發現1輛自小客車開啟故障燈停在車道上，由於該處為下坡路段且車流量大，執勤員警擔心民眾行車安全，立即上前協助。

林姓駕駛驚慌失措地表示，因為下班較晚，趕著到醫院照顧生病的孩子，沒注意到車子油量不足，開到一半就突然熄火；警方了解情形後，先協助林女將車輛移置路邊停放，並擺放三角錐提醒其他用路人，隨即帶著空瓶至附近加油站購買汽油，順利協助林女啟動車輛。

林女心繫生病的小孩，仍不忘感謝警方及時伸出援手，她表示，若非警察幫忙，她恐怕只得在寒風中，獨自走到1公里外的加油站，來回不知要耽擱多少時間。

竹南警分局長張文川呼籲民眾，開車出門前，應事先檢查車輛油量多寡及各種功能是否正常，確保自身及他人行車安全；另春節期間多數車輛維修廠未營業，警方掌握春節期間拖吊、補胎等，可提供急難救助的業者聯絡方式，提供民眾臨時道路救援需求。

(中時 )