總統大選結束，韓國瑜回到高雄市政府，積極拚市政，卻也面臨罷免危機。今（19）日「罷韓四君子」公布最新進度，將在29日啟動第二階段連署，並成立罷免總部。不過，網紅四叉貓（劉宇）也提醒民眾，若為罷韓遷戶籍，恐失去某些福利補助金。

Wecare高雄召集人尹立表示，20日中選會將正式發文，28日領取第二階段連署表格，29日啟動第二階段連署，預計3月28日將連署書和造冊資料再度送交中選會。

對於罷韓，四叉貓臉書提醒，如果想要參加韓國瑜罷免投票，最慢要在1月22日把戶籍遷到高雄，因23日公家機關開始放年假，無法辦理，居住滿四個月後，才有資格在5月30日的高雄市長罷免案投票。

另外，四叉貓也提到，很多縣市的老人福利，都要居住滿一定天數才能申請，隨意遷戶籍可能會喪失某些福利補助金，像是重陽敬老金要住滿3~4個月，健保補助要滿一年。

(中時電子報)