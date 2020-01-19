國民黨內傳出有人認為鴻海創辦人郭台銘是「國民黨的蔡英文」，要比照民進黨2008敗選模式，找外部的郭台銘來擔任黨主席。對此，永齡基金會執行長劉宥彤今表示，如果談情感，（對國民黨）感情不是說斷就斷，但對於參選黨主席，「坦白說真的沒有任何考慮」。

劉認為這個消息之所以會傳出，她比較傾向認為是國民黨內部權利鬥爭下的空穴來風，也可能是想要試探其他競爭者，應該不是實際狀況。國民黨現在面臨整合的挑戰，這時候最重要是整合黨內意見，希望不要牽扯到郭台銘。

劉並指出，郭台銘在年節還可能再出國一趟，目前正在準備出國的事情，郭台銘出國都不只是單純出去旅行，還會規畫拜訪朋友或處理其他事項，郭台銘現在正忙著出國的事，沒有時間顧慮其他事情。

媒體詢問郭是否會協助國民黨改造？劉表示，郭台銘一直基於為中華民國立場，不管是選前表態希望不要一黨獨大，或是他曾說過無法支持蔡英文總統，都是顧慮中華民國發展，只要能夠為中華民國好，對各黨各派提供協助，他都樂意，不只是針對國民黨。

劉最後指出，郭台銘在選前曾引用西洋的諺語，說一顆雞蛋從外面強力打破是個破壞，現在大選結果看起來，就是有股外力要從外將國民黨打破，但郭台銘也說過，雞蛋從內部突破就是個新生，現在還是要依靠國民黨內部力量，把國民黨帶到新方向。

(中時 )